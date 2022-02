Ufficiale: Bologna-Inter, la decisione sul rinvio

Adesso è ufficiale: Bologna-Inter si giocherà. I nerazzurri, che avevano fatto ricorso contro la decisione del rinvio, dovranno conquistare sul campo i tre punti che gli permetterebbero di saltare di nuovo in testa alla classifica a discapito del Milan.

La notizia era nell’aria, qualche minuto fa però è arrivata l’ufficialità: la Corte Sportiva d’Appello ha deciso che la partita dovrà essere rigiocata.

Per la data del recupero, in questo momento, non vi è nessuna certezza. La partita verrà incastrata come meglio si può tra i vari impegni che vedono i nerazzurri tutt’ora impegnati su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League.