UFFICIALE – Scelta la data di Milan-Inter in Coppa Italia!

Notizia dell’ultim’ora da parte della Lega Serie A: Milan-Inter cambia data, non si giocherà più il 2 marzo, ma il 1 marzo alle ore 21.

Il match che sarà trasmesso in esclusiva dalla Mediaset su Canale 5 potrebbe essere soggetto ad un’altra novità inoltre.

Milan, Inter, Coppa Italia

Entro i primi giorni di marzo, infatti, il Ministro della Salute dovrebbe approvare il piano proposto dalla FIGC per la riapertura graduale degli stadi.

Ragion per cui la percentuale di spettatori presenti al San Siro dovrebbe essere del 75% e non più del 50%, per poi andare ad aumentare in futuro in caso di calo di contagi.