Ultime calciomercato, il Milan sfida la Juve per il gioiello del Real

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I due principali obiettivi, noti già da tempo, sono Botman per la difesa e Renato Sanches per il centrocampo. I rossoneri, però, sono alla ricerca anche di un nuovo trequartista in grado di far fare il salto di qualità a tutto il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i rossoneri starebbero monitorando Marco Asensio del Real Madrid. Il fantasista ha collezionato 28 presenze fin qui, condite anche da 8 gol e 1 assist, ma potrebbe trovare meno spazio il prossimo anno. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, sono previsti importanti colpi in entrata dei Blancos a giugno, e questa situazione spingerebbe Asensio ai margini del progetto del club.

Asensio Real Madrid

Sullo spagnolo, però, ci sarebbe anche un forte interesse della Juventus. I bianconeri si guardano intorno in attesa di conoscere il destino di Paulo Dybala, il cui rinnovo è ancora del tutto incerto. In tal caso, si prospetterebbe un vero e proprio “derby italiano” per cercare di assicurarsi il talento del Real.