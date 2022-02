Ultimissime calciomercato, il Milan punta Jorginho: la situazione

Dopo aver vinto tutto a livello internazionale tra Chelsea e Nazionale nell’ultimo anno, sono giorni di riflessione per Jorginho sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il centrocampista azzurro, che non ha mai nascosto di essere tentato dal ritorno in Italia, starebbe valutando altre opzioni, oltre ai Blues, per il prosieguo della sua carriera.

Jorginho

In Italia tutte le big sarebbero pronte ad accogliere l’ex Napoli, e tra queste ci sarebbe anche il Milan. In caso di partenza di Kessie, il cui rinnovo sembra ormai impossibile, i rossoneri avrebbero bisogno di rinforzare la mediana con un innesto di qualità, e Jorginho potrebbe essere il grande sogno di Maldini e Massara.

Su di lui ci sarebbero anche Juventus, Inter e Roma, e nei prossimi mesi si capirà meglio la reale volontà del giocatore.