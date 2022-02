ULTIM’ORA – Protesta della Lega contro la guerra in Ucraina: succederà in Serie A!

Gli avvicendamenti a cui stiamo assistendo in questi giorni in Ucraina sono sotto gli occhi di tutti, e urge al più presto un intervento per calmare la situazione.

Nel frattempo, in segno di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, tutto il mondo sta cercando nel suo piccolo di dare un contributo.

Serie A Protesta Ucraina

Anche il calcio, per quanto poco possa risolvere la questione, potrebbe aiutare in qualche modo, e la Lega Serie A si sta muovendo verso questa direzione.

In questo weekend, infatti, tutte le partite dilettantistiche e professionistiche della FIGC inizieranno con 5′ minuti di ritardo rispetto al solito in segno di protesta.