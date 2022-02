Verso il derby arriva la sorpresa: Pioli ha scelto il trequartista

Stefano Pioli deve scegliere attentamente la formazione in vista del derby e oltre all’assenza quasi certa di Ibrahimovic spunta una nuova variante tattica che porta alla mente successi più o meno recenti dei rossoneri.

Tuttosport rivela infatti che l’allenatore è intenzionato a riproporre un ruolo “alla Boateng” nella stracittadina di domani sera e il prescelto è Kessié, di ritorno dalla Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio.

Kessié, Milan, derby

L’ivoriano infatti dovrà limitare Brozovic e cercare inserimenti in zona gol come capitava al ghanese qualche anno fa durante le annate di successo con Allegri in panchina. Le qualità ci sono e il calciatore non si discute: starà a lui dare risposte convincenti contro l’Inter.