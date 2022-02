Verso Inter-Milan, Pioli mischia le carte: la probabile formazione

Vigilia fondamentale in casa Milan in vista del derby di campionato che andrà in scena domani, ovviamente a San Siro, alle ore 18:00.

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli, soprattutto in seguito alla notizia dei forfait di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic.

Inter-Milan, probabile formazione, Brahim Diaz

In difesa, a proteggere Mike Maignan, ci saranno Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez. Nonostante la convocazione, poche possibilità di vedere Fikayo Tomori dall’inizio.

Il dubbio più grande riguarda il centrocampo e la trequarti. Il tecnico rossonero, infatti, potrebbe riproporre Kessié alle spalle della punta, come visto contro l’Empoli. In quel caso a comporre la mediana ci sarebbero Tonali e Bennacer, con Brahim Diaz in panchina.

Sulle fasce, a sinistra è sicuro di un posto Leao, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Saelemaekers e Messias, con il belga attualmente favorito sul brasiliano. Pochi dubbi in attacco: toccherà ad Olivier Giroud.