Verso Milan-Sampdoria, Giampaolo: “Milan? Penso una sui rossoneri!”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria che domani tornerà a San Siro, ha parlato così del match contro il Milan:

Sul match: “È una partita importante per entrambe le squadre. Il Milan ha un obiettivo e noi ne abbiamo un altro, in questa differenza di obiettivi noi dobbiamo fare la nostra parte. Non è una partita in cui i favori del pronostico devono per forza essere quelli che sono. Ci sono tre punti in palio, 14 partite alla fine, è ogni partita è buona per raggiungere un pezzettino di qualcosa per il nostro obiettivo finale”.

Sui rossoneri: “Il Milan è una squadra forte, che ha consapevolezza e riesce ad attaccare sempre in maniera diversa. Ha giocatori di qualità, forti nell’uno contro uno. Difende in un modo, attacca in un altro. È una squadra forte, non a caso se la gioca per lo scudetto insieme ad altre. Viene da questi ultimi risultati che hanno rafforzato autostima e convinzione. La squadra che andiamo ad incontrare la conosciamo, ne conosciamo i pregi, difetti pochi, ma noi dobbiamo fare la nostra”.

Sulla partita da fare: “Bisogna giocare partita per partita senza guardare in faccia l’avversario. Se gioco con la prima della classe è una partita che comunque mette in palio tre punti e ci devo saper stare. Me la devo giocare. Non mi piace che la squadra parta con il pronostico a sfavore ma già battuta. Il pronostico può anche essere a sfavore ma non la perdo prima di incominciare. Semmai la perdo al 95′ ma non prima di incominciare”.