Verso Salernitana-Milan: le probabili scelte di Pioli

Vigilia importante in casa Milan in vista della trasferta di domani sera contro la Salernitana. I rossoneri sono chiamati a confermarsi per mantenere il primato e mettere pressione all’Inter che domenica ospiterà il Sassuolo a San Siro.

Pochi dubbi per Stefano Pioli sull’undici da schierare contro i granata. Tutto confermato in difesa con il ritorno dal 1′ di Theo Hernandez dopo la squalifica. Al suo fianco ci saranno Tomori, Romagnoli e Calabria avanti a Mike Miagnan.

probabile formazione, Salernitana-Milan, Pioli

A centrocampo Bennacer e Tonali favoriti su Kessié che dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio sulla trequarti a Brahim Diaz. Messias più di Saelemaekers per la corsia destra, mentre sulla sinistra agirà Leao. In attacco spazio ancora a Giroud con Rebic pronto a subentrare.