VIDEO – Maignan e Leao hanno seguito il consiglio di Berlusconi

Ieri Silvio Berlusconi è intervenuto in conferenza stampa del Monza criticando la ‘tanto discussa’ costruzione dal basso. Le parole:

“Un’osservazione sola ho da fare a questo Monza. Troppo spesso il portiere passava la palla al difensore, il difensore la dava al mediano, il mediano la ritornava al difensore e si perdeva molto tempo, giocando in casa, nella propria metà campo. Mentre nelle partite di calcio bisogna giocare, com’è logica, per fare gol. Quindi bisogna giocare nella metà campo avversaria. L’input che bisogna dare al nostro portiere è che tutte le volte che ha la palla tiri in avanti nella metà campo avversaria e ai nostri tre attaccanti di spostarsi a destra o al centro o a sinistra dove il portiere cercherà di raggiungerli: tre metri di distanza l’uno dall’altro e nell’80 per cento dei casi la palla rimane giocata nella metà campo avversaria”.

Silvio Berlusconi

Un pensiero che, probabilmente, avranno avuto modo di sentire anche Maignan e Leao tant’è da applicarlo oggi contro la Sampdoria nell’azione che ha poi portato al gol. Lancio lungo del portiere francese dalla sua porta, Leao che si fa trovare e conclude in porta.

GOAT



Ha inventato il gol Maignan – Leao



Il PRESIDENTE pic.twitter.com/FL3ZcvktT2 — Javi Moreno bene…™ (@MarcoVerduz) February 13, 2022