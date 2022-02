Vittoria nel derby: il Milan ha vinto per un motivo!

A venti minuti dalla fine nessuno avrebbe mai potuto ipotizzare ciò che sarebbe successo nei successivi 10 minuti. Il Milan vince un derby sudatissimo, dall’inizio alla fine. I giocatori hanno dimostrato la grinta e la voglia di chi vuole davvero far vedere di potersela giocare fino in fondo. Pioli è stato bravissimo a capire l’andamento della partita e a buttare nella mischia i giocatori giusti al momento giusto. E poi l’esperienza di Olivier Giroud, uno che di derby ne ha giocati e vinti tanti: con la doppietta di ieri riporta nella mente di tutti i tifosi rossoneri un sogno, quello dello scudetto.

Giroud

Come riporta anche la Gazzetta dello Sport, quello di ieri sarà ricordato come il derby dei “Tre minuti di Giroud”. È senza dubbio lui il protagonista della serata insieme ad un altro francese, il portiere. Maignan è stato autore di parate miracolose ieri sera: parte della vittoria è senza dubbio anche merito suo.

Il Milan ieri ha vinto non perchè l’Inter abbia mollato (come dicono in molti), ma perchè Pioli ha saputo educare i suoi giocatori a soffrire, a dare tutto per la maglia che portano. Vittoria è sacrificio, è lavoro, è allenamento, è intensità: ieri la squadra è andata oltre i propri limiti, credendoci fino all’ultimo e il risultato finale li premia.

Ed ora quello che fino a qualche giorno fa poteva sembrare solo come un sogno diventa invece sempre più realtà. A meno 1 dall’Inter capolista, la strada verso lo scudetto si riapre del tutto. Se il Napoli vincesse a Venezia, si porterebbe a pari punti con il Milan secondo. Da oggi ogni partita è uno scontro scudetto. Pioli conosce quale è il suo obiettivo e, se la squadra continuerà a giocare come fatto fino ad oggi, sa bene di potercela fare.

FILIPPO FAGIOLINI