Verso Milan-Empoli: Pioli pronto ad un cambio tra i titolari!

Dopo la grande vittoria a Napoli, il Milan è proiettato alla prossima sfida di campionato. I rossoneri ospiteranno l’Empoli e mister Pioli è pronto a fare qualche cambio rispetto alla gare contro i partenopei.

Nel big match di domenica scorsa, il tecnico aveva cambiato il modulo, basandosi su una sorta di 4141, ma contro i toscani si tornerà al 4231 con una novità.

Infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe tornare dal primo minuto Brahim Diaz.

Brahim Diaz

Il Milan ha bisogno dei suoi strappi e della sua fantasia, visto che negli ultimi tempi lo spagnolo ha avuto una piccola involuzione.

Per continuare a sognare nello scudetto c’è bisogno di tutti, anche di lui.

La speranza per Pioli, continua la rosea, “è quella di ritrovare lo stesso Brahim di un anno fa, pieno di verve, energia e senza quei chiari di luna che lo hanno spesso frenato nella sua esperienza milanista. Se azzeccherà le scelte, sarà l’arma in più per la corsa al titolo”.