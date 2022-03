Addio Chelsea, Abramovich acquista un nuovo club!

Settimane difficili quelle passate dal Chelsea campione d’Europa. Dopo il caos mondiale scatenato dal conflitto tra Russia e Ucraina, il proprietario dei Blues Roman Abramovič ha deciso di farsi da parte mettendo in vendita il club.

Una situazione surreale quella della squadra inglese, che nelle ultime settimane è stata costretta ad autosostenersi con fondi interni. Adesso rischia una penalizzazione per la situazione venutasi a creare.

Abramovich

Nel frattempo l’ex proprietario russo starebbe per vendere il Chelsea per 3 miliardi e 600 milioni, ma l’intenzione è quella di non abbandonare il mondo del calcio. Il Goztepe, squadra turca della massima divisione, sarebbe infatti vicina a passare nelle sue mani.