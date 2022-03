Affare Milan, dalla Germania sicuri: occhi sul centrocampista del Benfica

Continuano i sondaggi della dirigenza del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. A meno di improvvise svolte, infatti, la squadra di Pioli si prepara a perdere Kessié a parametro zero a giugno, e dovrà quindi trovare un sostituto all’altezza.

Il nome in cima alla lista di Maldini e Massara resta quello di Renato Sanches del Lille ma, in attesa di sviluppi, il club continua a guardarsi intorno in cerca di possibili affari.

Weigl Benfica

Il nuovo nome

Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi anche su Julian Weigl del Benfica. Il mediano classe ’95, ex Dortmund, è stato accostato anche in passato ai rossoneri, i quali potrebbero decidere di farsi nuovamente sotto.

Per lui i portoghesi chiedono circa 20 milioni di euro, e secondo il giornale tedesco sarebbe seguito anche dalla Roma di Mourinho, ancora alla ricerca di un rinforzo di qualità nel suo centrocampo. Possibili, dunque, nuovi sviluppi nelle prossime settimane.