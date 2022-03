Ambrosini: “Maldini mi ha confessato una cosa su Kalulu”

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sunday Night Square su DAZN, ha parlato di Milan ma soprattutto di Pierre Kalulu, vero uomo copertina del momento.

Proprio in riferimento al giovane difensore francese, Ambrosini ha reso nota una confessione che gli ha fatto Paolo Maldini.

Massimo Ambrosini

“Kalulu? Bisogna dare il merito a Paolo. Parlando con lui, anche fuori dalle telecamere, mi dice: “Kalulu è diventato un giocatore serio, quind,i perché devo spendere dei soldi per prenderne un altro. O ne prendo uno che è un top o rimango con quelli che ho perché mi danno garanzie”.

Dopodiché, pensiero su questo Milan, ormai primo in solitaria: “Questo Milan come quello di Zaccheroni? Questa squadra qui è più forte di quanto lo eravamo noi in relazione alle altre squadre che c’erano. Noi eravamo meno forti di altre squadre in quel momento“.