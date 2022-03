Ambrosini: “Il Milan è riuscito a dimostrarlo! Vi dico la mia sul calo dell’Inter”

Massimo Ambrosini ha lodato il Milan su Dazn.

L’analisi

Negli studi di Dazn l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato della lotta per lo scudetto 2022.

Queste le sue parole: “La classifica in questo momento rispecchia il momento di forma delle squadre. Il calo dell’Inter ha sorpreso tutti e sta diventando preoccupante e lungo.

Il Milan conferma di essere una squadra fisica, tecnica e mentale. Il Napoli merita di portare avanti la propria candidatura per quello che ha dimostrato e per il coraggio, oltre che per la qualità di gioco.

Non penso che la Juve possa lottare per il titolo, sono troppi i punti di distacco, anche se il percorso di Allegri e squadra è da evidenziare. Alla lunga credo che se lo giocheranno le prime tre“.