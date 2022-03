Ancelotti rievoca Istanbul: la risposta dell’ex tecnico del Milan spiazza tutti

L’ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti, ai microfoni di Marca, ha commentato la situazione del suo Real Madrid, rievocando un brutto ricordo legato al suo passato rossonero.

Il club guidato dall’italiano è infatti al primo posto della Liga, con un cospicuo margine sul Siviglia secondo. Al tecnico è stato chiesto se è possibile perdere uno scudetto con 10 punti di vantaggio.

Carlo Ancelotti Risposta

Per rispondere, il mister, ha chiamato in causa la finale di Champions League andata in scena ad Istanbul nel 2005.

Questa le sue parole:

“Come si può perdere un campionato con 10 punti di vantaggio? Come una finale in cui stai vincendo 3-0″.

Stefano Cori