Andreazzoli: “Abbiamo fame fino alla fine! C’è una cosa che ho chiesto ai ragazzi”

Al termine del match, è intervenuto Andreazzoli:

SU PARTITA: “Non abbiamo scelto di essere passivi nel primo tempo, ma dipende dagli avversari e quello che ti fanno fare. Ai ragazzi ho chiesto maggiore precisione in uscita, perchè abbiamo avuto tante possibilità di ripartire bene. Abbiamo mollato le redini e poi nel secondo tempo siamo tornati in noi. Maignan ha fatto una parata miracolosa, come all’andata. Onore suo.”

SU SQUADRA: “Noi cerchiamo di interpretare la partita nella stessa maniera, ma non sempre ci riesci. Bisogna cogliere meglio le occasioni. Non ci dobbiamo comunque far assillare dalla voglia di vittoria. Sicuramente siamo una squadra che ha fame e lotta fino alla fine, non ci tiriamo mai fuori dalle situazioni, assolutamente, come settimana scorsa. Riceviamo sempre complimenti, pur non avendo un grande livello tecnico di esperienza, ma facciamo sempre il massimo”

Alessio Dambra