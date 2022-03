Rivelazione shock sul Milan: “Vicini alla bancarotta!”

Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliot e consigliere d’amministrazione del Milan, ha parlato al ‘Business of Football Summit’ organizzato dal Financial Times a Londra, toccando alcuni punti della gestione Elliot:



“Quando siamo arrivati si andava verso la bancarotta, ora siamo invece sulla strada giusta. Siamo intervenuti riducendo i costi e migliorando anche sotto l’aspetto sportivo, con l’arrivo di nuove figure dirigenziali. Nel complesso, in quattro anni abbiamo fatto molte cose sbagliate, altre cose giuste, soprattutto all’inizio.“

Milan Elliot Squadra

Furlani si è espresso anche sui rinnovi e i casi Donnarumma e Calhanoglu:



“Sarebbe finanziariamente stupido da parte nostra trattenere i nostri asset a qualsiasi costo: se si presentano scelte difficili da fare bisogna anche essere oggettivi e avere un piano B. Dare tutto per giocatori crea una spirale negativa: bisogna investire anche per aumentare i ricavi. Se si mettono a confronto i ricavi del Milan con quello dei top club viene fuori un cartellino di Lukaku all’anno.“



Chiosa finale sullo stadio:



“Sfortunatamente Milano ha dimostrato di essere un po’ come Roma, il progetto va più a rilento di quanto sperassimo.”

Francesco Scanu