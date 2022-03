Aubameyang sul Milan: “Torneranno dove meritano! Mi auguro una cosa per loro”

Le parole di Pierre–Emerick Aubameyang sul Milan.

La speranza dell’ex

In occasione del Clasico tra Real e Barcellona vinto dai blaugrana per 4-0 grazie ad una sua doppietta decisiva Aubameyang nel post partita ha parlato anche del Milan.

Queste le sue parole: “Sto seguendo il Milan e son contento che stiano facendo bene. Meritano di tornare ad alti livelli.

Aubameyang Milan Barcellona

A dir la verità essendo primi spero che rimangano lì sino a fine stagione“. Questo l’augurio dell’ex nei confronti della squadra con cui ha trascorso parte delle giovanili.

Non ha mai esordito con i rossoneri in Serie A, ma nella Primavera del Milan si è messo in luce ed ha iniziato la sua ascesa verso grandi livelli.