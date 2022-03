Balotelli esce allo scoperto: annuncio ufficiale su Instagram

Mario Balotelli è rimasto un talento inespresso anche al Milan, nonostante le due parentesi in rossonero soprattutto per volontà della società che faceva capo a Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Tuttavia il bresciano è sempre stato un tifoso del Diavolo e ora il suo annuncio potrà far sorridere i rossoneri.

L’attaccante ha fatto capire ai suoi numerosi followers su Instagram che presto convolerà a nozze con la sua compagna Francesca Monti. Fiori d’arancio per l’attaccante convocato qualche mese fa per lo stage della Nazionale un futuro di gioia.