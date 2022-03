Barella non ha dubbi: “Lo hanno fatto anche Napoli e Milan!”

Nicolò Barella, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Inter-Salernitana, ha analizzato così la corsa scudetto:

“Noi, Napoli e Milan abbiamo lasciato diversi punti per strada, è un campionato dispendioso. Ogni tanto ci sta non essere lucidi e brillanti. Abbiamo il destino nelle nostre mani, dobbiamo riprendere da quanto fatto nella prima parte di stagione. Il campionato è ancora aperto. Allegri? Non so bene cosa ha detto, ma la Juve è una grande squadra, c’è distacco ma se non vinciamo loro possono rientrare“.