Bennacer a sorpresa: l’ha detto sul contatto con Koulibaly

Napoli e Milan vanno a riposo sullo 0-0. Partita intensa, con i rossoneri che provano ad insediarsi nella metà campo azzurra, mentre i padroni di casa cercano la verticalizzazione immediata su Osimhen. La squadra di Pioli reclama anche per un contatto in area tra Bennacer e Koulibaly, non sanzionato da Orsato.

Al duplice fischio dell’arbitro, proprio Ismael Bennacer ha commentato così il primo tempo ai microfoni di DAZN:

Bennacer Napoli Milan

“Il Napoli è una squadra che gioca bene, proviamo a recuperare palla alta, è un po’ dura ma ci siamo. Il contatto con Koulibaly? Non so se era rigore, mi ha toccato ma non lo so“