Bennacer: “Sono contento per un motivo. Scudetto? Lavoriamo con un obiettivo”

Il Milan esce vittorioso dalla Sardegna Arena: la partita contro il Cagliari termina 1-0 (il terzo consecutivo per i rossoneri) grazie ad un grande gol di Bennacer.

L’algerino, migliore in campo questa sera, ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport a fine partita:

“Non so cosa sia successo a fine partita con Maignan, non ho visto. Oggi l’importante erano i tre punti. Se sono stato decisivo? Lo siamo tutti, oggi lo sono stato io e sono contento di aver aiutato la squadra. Se ogni tanto posso aiutare la squadra con qualche gol lo faccio. È vero che non stiamo segnando tanto ma vinciamo, e lavoriamo tanto per fare meglio di partita in partita. Tutti vogliamo vincere 4-0, ma anche 1-0 è sufficiente. Scudetto? Non diciamo niente: testa bassa e lavoriamo tanto per fare sempre il meglio possibile“.

Il numero 4 del Milan ha poi rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN:

Segnare gol pesanti.

“L’importante è aver vinto. Oggi ho segnato io, settimana scorsa Kalulu. Ognuno prova a dare qualcosa per la squadra.”

Milan maturo per vincere qualcosa.

“Abbiamo acquisito esperienza. Siamo due anni che lavoriamo insieme e impariamo dai nostri errori. Mancano ancora partite e pensiamo alla prossima. Ora c’è la sosta, ci concentriamo su questo e poi lavoreremo tanto“.

Sulla terza vittoria per 1-0.

“Sono tre punti comunque. È certo che vogliamo vincere due o tre a zero ma stiamo andando bene. Non subiamo gol e anche se facciamo un solo gol, lo facciamo“.

Sull’episodio a fine gara.

“Non so cosa sia successo. Non ero con loro. Ero a centrocampo“.