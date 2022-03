Tensione altissima per l’Italia: il gesto di Florenzi per caricare Berardi (FOTO)

Il fischio d’inizio si avvicina, la tensione sale ed è palpabile: la si sente nell’aria, aumenta inevitabilmente. L’Italia non può sbagliare: per compensare la delusione del 2017 contro la Svezia, ma anche per onorare lo status di Campione d’Europa guadagnato soltanto qualche mese fa a Wembley.

Roberto Mancini, per l’occasione, si trova anche a dover far fronte a diverse assenze: uno dei chiamati in causa si chiama Alessandro Florenzi, in campo dal primo minuto per sostituire l’infortunato Di Lorenzo.

Florenzi Berardi Italia

Proprio lui, nel prepartita, è stato immortalato in un gesto tanto bello quanto significativo della tensione che aleggia nell’animo degli azzurri: si è visto l’ex Roma avvicinarsi a Berardi, quest’ultimo visibilmente provato dalle emozioni.

Una sorta di carezza, un’iniezione di fiducia e di coraggio: questa sera ne servirà tanto.

Pierfrancesco Vecchiotti