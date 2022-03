Biasin duro con Donnarumma: “Al PSG non è indispensabile”

Elegante, ma pur sempre dura, invettiva di Fabrizio Biasin nei confronti di Gigio Donnarumma e non solo. In un tweet, pubblicato sul suo profilo ufficiale, il giornalista di fede interista ha criticato l’ex portiere del Milan ma anche Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo.

Calciatori, tutti e tre, andati via quest’estate per cercare fortuna fuori dall’Italia e che invece, per un motivo o per un altro, stanno incontrando non poche difficoltà. Biasin ha scritto:

Le stelle della #SerieA 2020/2021#Donnarumma ieri: zero minuti.#Lukaku ieri: zero minuti.#Ronaldo oggi: zero minuti.



Forse vinceranno di più, di sicuro non sono più indispensabili. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 6, 2022 Biasin Donnarumma

Un pensiero da cui, in realtà, si può anche ricavare una riflessione sulla qualità della nostra Serie A, la quale da troppo tempo fatica a reggere il confronto con i maggiori campionati europei.

Pierfrancesco vecchiotti