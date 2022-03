Brahim Diaz e la conferma: la posizione del Milan sul riscatto

Brahim Diaz è stato uno dei protagonisti del finale dello scorso campionato con la rete che ha aperto le danze all’Allianz Stadium contro la Juventus spianando la strada verso il secondo posto finale dei rossoneri. In realtà il trequartista è uscito un po’ fuori dai radar di Pioli e il suo riscatto è dubbio.

La Gazzetta dello Sport infatti fa il punto della situazione. I rossoneri non sarebbero più così certi di trattenere il centrocampista spagnolo e vorrebbero qualche certezza in più da parte sua. Se confermerà un finale di annata pari a quello della scorsa stagione le possibilità aumenteranno, viceversa si andrà verso il divorzio.

Discorso simile vale per Ante Rebic che però, a differenza del canterano del Real Madrid, è già di proprietà del Milan. Il croato (come lo spagnolo) sembra al di fuori dei meccanismi quasi perfetti della squadra e a fine stagione potrebbe scegliere un’altra destinazione per finanziare il mercato.