Brahim Diaz: “Scudetto? Lo faremo in campionato”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione di EXPO 2020 di Dubai:

“Siamo lavorando molto duramente e lo spirito di squadra è davvero incredibile. Il talento c’è, quindi vedremo che succederà, noi siamo lì e dipende da noi stessi. Daremo tutto per il campionato”.

Brahim Diaz

Queste le parole in merito alla lotta scudetto, che vede i rossoneri prima sopra a Napoli e Inter. Il giocatore spagnolo, che ad inizio stagione dette l’impressione di poter sostituire in tutta tranquillità Hakan Calhanoglu, ha poi deluso le attese. Servirà un suo grande contributo come nella scorsa stagione in queste ultime gare di campionato.