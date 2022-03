Brahim Diaz: “Voglio giocare. Pioli mi ha insegnato questo!”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine del match contro il Cagliari:

Sul segnare più gol

“A me piace la critica, sono d’accordo e devo sempre migliorare. Mi piace ascoltare e lavoro sempre per migliorare. È vero che devo fare più gol e ci proverò“.

L’importante di Pioli e la similitudine con Ancelotti.

“Come ho detto sempre è una grande persona ed allenatore, si vede che ci ha fatto alzare il livello e ci fa credere in noi stessi. Quello che noi facciamo lo dobbiamo a lui. Grazie a lui ora sono qua e sto giocando per la squadra, mi ha insegnato la fase difensiva e mi ha migliorato. Ancelotti? Io con lui sono stato solo durante il ritiro ed è un grande allenatore“.

Il talento spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a DAZN:

Sul vero Brahim Diaz.

“Credo che in Serie A ho migliorato la fase difensiva. Abbiamo fatto tutti una grande partita e la vittoria è quello che conta. Dipende tutto da noi. Con questa squadra e con questa mentalità può arrivare qualcosa di grande“.

Sul peso della vittoria.

“Tutta le vittorie hanno un peso importante. Quella di oggi è importante per tutto perché loro sono una grande squadra”.



Sull’errore in partita.

“Ho sbagliato, dovevo fare meglio. Devo migliorare sulla caviglia (ride, ndr)“.

Sul punto di vista mentale per vincere lo Scudetto.

“Il Mister sta facendo tutto per questo. Noi lavoriamo giorno per giorno e pensiamo partita per partita. Lavoriamo tatticamente e mentalmente. Se siamo pronti? Siamo lì, siamo pronti. Io vedo la mentalità, vogliamo alzare il livello. Si vede che ognuno voleva giocare, ma dobbiamo pensare partita dopo partita“.

Sulla concorrenza nel ruolo.

“Io sono sicuro di quello che sto facendo. Io mi sento titolare e anche i miei compagni. Devo aiutare la squadra. Io certo che voglio giocare ma anche i miei compagni. È bello che c’è competitività“.

Sul Clasico.

“Spero che vinca il Real“.