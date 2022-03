Bremer in orbita Milan: c’è la novità sul suo futuro!

L’infortunio di Kjaer ha complicato i piani del Milan per la corsa scudetto, e la sua assenza come leader continua ad essere incisiva soprattutto viste le ultime uscite dei rossoneri.

A gennaio non sono arrivati rinforzi di livello in grado di rimpiazzarlo, e lo stesso Maldini ha confermato che un intervento verrà fatto soltanto in estate.

Oltre al più volte citato Botman, anche Gleison Bremer continua ad essere uno dei primissimi obiettivi della dirigenza di via Aldo Rossi.

Bremer Milan Torino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, inoltre, pare che il Milan possa essere in vantaggio su Inter, Juventus e Napoli nella corsa per il centrale brasiliano.

E come se non bastasse il quotidiano evidenzia come, da tempo, ci sia un accordo verbale tra l’entourage del giocatore e Urbano Cairo.

Accordo che prevede la cessione del difensore in estate alle condizioni più vantaggiose per il club, ma a patto che non si verifichi la stessa situazione che ci fu con N’Koulou.