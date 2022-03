Brutte notizie per Pioli, problema fisico per un giocatore del Milan in Nazionale

Preoccupazione in casa Milan in vista della ripresa del campionato. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb Rade Krunic avrebbe accusato un problema fisico durante il ritiro con la Bosnia.

La Federcalcio bosniaca, tramite i propri canali di comunicazione, ha però fatto sapere che si tratti di un problema di lieve entità.

Krunic Milan infortunio

Per il momento quindi nessun allarmismo, ma l’ambiente rossonero continuerà a monitorare la situazione per capire se l’ex Empoli potrà o meno essere disponibile per la prossima di campionato contro il Bologna.