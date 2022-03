Pioli: “Mi aspetto il massimo da tutti. Vi svelo le condizioni di Ibra”

Si avvicina il match tra Cagliari e Milan in programma domani sera alle 20.45. Per i rossoneri, ormai padroni del proprio destino, una sfida delicata contro una squadra in cerca di punti salvezza. A presentare la sfida in conferenza stampa è Stefano Pioli.

Queste le parole del tecnico rossonero:

Avversario molto motivato: “Adesso tutte le partite sono decisive, bisogna stare attenti e affrontare bene la partita contro un avversario motivato. Questa passata è stata una settimana diversa, completa. Abbiamo lavorato bene. Siamo molto concentrati sul nostro momento, ho visto grande concentrazione“

Ibra: “Sta sicuramente meglio rispetto ad una settimana fa, il minutagggio è aumentato poi vedrò le scelte che farò”

Giroud: “Uomo importante e di grande esperienza. Adesso da tutti mi aspetto il massimo“

La crescita può arrivare anche dai gol del reparto offensivo: “Per vincere e chiudere le partite bisogna segnare più gol, non stiamo segnando tanto ma abbiamo tanti giocatori che possono segnare. I giochi sono aperti per tutti, in particolare cercare di segnare qualche gol in più“

Padroni del proprio destino: “Tutte sono padrone del loro destino, virtualmente abbiamo un solo punto di vantaggio. Forse l’Atalanta ha perso qualche punto. Situazione che ci costringono a parlare solo della singola partita“

Empoli: “Credo che con l’Empoli abbiamo sbagliato la gestione della palla, buttando qualche pallone che non ci ha permesso di gestire bene la partita. Mantenere continuità nella partita e non smettere mai di essere pericolosi deve essere un nostro obiettivo. Siamo molto concentrati sul nostro lavoro“

Bilancio coppe Europee Italiane: “Sicuramente il fatto di non aver una squadra Italiana nelle prime otto di Champions è qualcosa di negativo. Il livello è veramente alto ma credo che non ci manchi molto per arrivare a quei livelli“

Errore arbitrali: “Non mi piace parlare di quello che succede agli altri ne tantomeno parlare di arbitri. Noi dobbiamo pensare al nostro cammino e cercare di sbagliare il meno possibile“

Disponibili per Cagliari: “Maldini non è disponibile, Tonali è tornato vedrò l’allenamento, Giroud credo che sarà con noi. Diaz ha avuto una botta vedremo l’allenamento di oggi.“

Crescita della squadra: “Kalulu credo che abbia una qualità importantissima, ha una convinzione dei propri mezzi che gli permette di giocare bene, affronta ogni partita con concentrazione e mai con ansia e poca lucidità. Questo è un grandissimo merito, soprattutto per un giocatore così giovane. Adesso il suo livello si è alzato e sono aumentate anche le aspettative“

Ibra andrà con la Svezia: “Se si sente deve andare assolutamente, convinto lui convinto io al cento per cento“

Attacco: “Abbiamo tante soluzioni per l’attacco, dipende da partita in partita. Adesso affronteremo tante squadre che giocano con la difesa a tre, l’importante è mantenere la nostra pericolosità.“

Messias e Saelemaekers: “Entrambi hanno le qualità per essere giocatori più determinanti anche in fase di conclusione“

Morale squadra: “La squadra l’ho vista molto concentrata e molto determinata, non ho visto niente di diverso perché non è cambiato nulla. La nostra concentrazione è sulla partita di domani. La vittoria più importante è quella che deve arrivare“

Sulla partita di domani: “Pavoletti è un giocatore molto pericoloso, il Cagliari gioca un calcio molto efficace. Tutte le squadre in questo momento hanno una grandissima motivazione, troveremo una squadra attenta, combattiva. Ci saranno molto duelli, se vuoi vincere la partita devi vincere i duelli.”

Come vive questo momento: “Con grande concentrazione e con grande motivazione. Ci sono ancora tante partite.“

“Il mio segreto è il rapporto che ho con la dirigenza e i giocatori che mi hanno messo a disposizione”

Kalulu le ricorda qualcuno: “Ha fatto poche partite per avere dei paragoni”

Come affrontare il Cagliari: “Domani dovremo giocare il nostro calcio, aldilà delle qualità del Cagliari. Dovremo essere attenti e concentrati per tutta la partita“