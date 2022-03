Cagliari-Milan, Pioli ritrova un titolare in attacco

Il Milan torna al lavoro in vista della trasferta di Cagliari: la squadra rossonera si è allenata nella mattinata per preparare il prossimo impegno di campionato contro i rossoblu, in programma sabato alle 20.45.

A Milanello si è rivisto un titolare, a riposo martedi a causa di una leggera febbre. Stiamo parlando di Olivier Giroud.

Ora Pioli può contare su quasi tutti gli effettivi della rosa: il francese si è allenato regolarmente, svolgendo una seduta in palestra, così come il compagno di reparto Zlatan Ibrahimovic.

Gli unici indisponibili sono Simon Kjaer e Tiemoue Bakayoko, che ne avrà ancora per diversi giorni ma è segnalato in ripresa in vista delle prossime partite.

Alessio Dambra