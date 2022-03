Dopo gli insulti rivolti ai calciatori del Milan, Maignan e Tomori, da parte dei tifosi del Cagliari è arrivata la risposta della procura federale.

Il fascicolo della gara è finito in procura, ed è stato aperto il caso.

A fine partita c’è stata molta tensione tra le due squadre in seguito alla vicenda. La procura federale ha preso contatto con la Digos per capire se si sia trattato o meno di insulti di matrice razzista, come denunciato dai rossoneri.