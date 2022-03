Calabria svela: “Ho iniziato con il Milan in un altro ruolo”

Il racconto di Davide Calabria sulla sua storia al Milan.

Una vita al Milan

Davide Calabria si è raccontato ai microfoni di On the Road, in onda sull’app AC Milan, raccontando della sua lunga esperienza in rossonero.

Queste le sue parole: “Sono nel momento cruciale del mio percorso calcistico, so che i prossimi anni saranno importantissimi e decisivi per la mia carriera. Ho aspettative alte per me e il Milan, ci meritiamo di tornare ai livelli di un tempo“.

La prima gara vista a San Siro:

“Quasi sicuramente è stata Milan-Lille di Champions League. Sono andato poco solo perché giocavo nel settore giovanile. Ho pensato a 15/16 anni che avrei potuto giocare davvero nel Milan“.

Il primo ruolo:

“Inizialmente giocavo mediano, più d’intelligenza che altro. Sono arrivato al Milan giocando in quella posizione, poi nel settore giovanile ho giocato mezz’ala. Infine con Inzaghi, negli allievi, prima terzino sinistro poi definitivamente a destra“.

Calabria Milan ruolo

L’esordio col Milan:

“È stato un momento bellissimo, ma non il mio preferito. Non volevo giocare solo un minuto, ma molto di più. L’anno successivo sono piaciuto a Mister Mihajlovic che ha voluto che non partissi in prestito e che restassi. Avevo diciotto anni e quelle parole mi hanno fatto capire che era la strada giusta“.

Il rispetto dell’ambiente:

“È un tema a cui sono molto legato. Bastano piccole cose per imparare ad inquinare di meno. A Milanello siamo tutti molto educati, cerchiamo di ridurre gli sprechi. Bisognerebbe insegnarlo nelle scuole l’educazione al rispetto. Noi calciatori possiamo influenzare le persone e dobbiamo farlo sulle giuste tematiche“.