Calciomercato Milan, accordo trovato con il difensore! I dettagli

Nonostante le zone alte in campionato e la possibilità di andare in finale in Coppa Italia, il Milan inizia a pianificare la stagione 2022-2023. Oltre a Franck Kessie, a lasciare Milanello sarà – con tutta probabilità – anche Alessio Romagnoli.



A riguardo di quest’ultimo, Maldini e Massara avrebbero trovato il sostituto: Sven Botman.

Botman Milan Estate

Come riporta la La Gazzetta dello Sport, i dirigenti del Milan avrebbero trovato l’accordo con il difensore per cinque anni, a circa 3,5 milioni a stagione. Adesso manca trovare quello con il Lille che, nonostante gli ottimi rapporti con la società di Via Aldo Rossi, vorrebbe scatenare un’asta.



D’altro canto il Milan si ritiene ottimista, anche grazie alla frase detta dall’olandese: “L’interesse del Newcastle mi inorgoglisce, ma la storia del Milan…“



Francesco Scanu