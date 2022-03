Calciomercato Milan, altro colpo alla Kalulu: arriva dalla Ligue1!

L’ingaggio di Pierre Kalulu è uno dei colpi più riusciti dall’attuale dirigenza del Milan. Arrivato nel silenzio generale il difensore cresciuto nel Lione è riuscito a convincere tutti del suo valore.

Il Milan ha preso Kalulu versando solamente 450 mila euro come indennizzo FIFA.

Kalulu Coulibaly Maldini

La società rossonera è sempre molto attenta ai giovani che militano in club francesi e i friggenti sarebbero già a lavoro per pianificare un’operazione simile a quella che ha portato Kalulu a Milanello. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nel mirino adesso c’è Mamadou Coulibaly.

Coulibaly è un centrocampista di 17 anni con il contratto in scadenza a giugno 2022 con il Monaco. Diversi club d’Europa sembrano pronti a ingaggiarlo, ma il Milan si è mosso in anticipo intensificando i contatti.