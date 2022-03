Calciomercato Milan, segnale importante per Botman

Con il rinnovo di Romagnoli ancora in dubbio e con un grosso punto di domanda sulle condizioni di Simon Kjaer dopo l’infortunio, il Milan sta ancora pensando di rinforarsi in difesa. L’obiettivo numero uno, ormai noto dal mercato invernale, è Sven Botman, difensore classe 2000 del Lille.

Imponente centrale, mancino di piede e già nel giro della nazionale olandese, Botman ha stregato Paolo Maldini. Le cifre dell’affare si aggierebbero intorno ai 30 milioni di euro e per lui c’è molta concorrenza. Una squadra sembra però essersi tirata indietro nella corsa, lanciando un messaggio sulle volontà del calciatore.

Botman Milan Tottenham

IL TOTTENHAM SI TIRA INDIETRO PER BOTMAN

Stando a quanto riporta il Daily Express, il Tottenham avrebbe deciso di abbandonare definitivamente la pista e virare su altri obiettivi. Conte ha sempre dimostrato apprezzamento per Botman e anche Paratici sembra aver spinto molto per il su acquisto a gennaio, ma il difensore ha preferito rimanere al Lille.

Ora il club londinese sembra aver cambiato idea. Il nuovo primo obiettivo risponde al nome di Josko Gvardiol, sempre secondo il quotidiano britannico, classe 2002 del Lipsia. Questa scelta potrebbe implicitamente far pensare ad una strada più spianata per il Milan, che invece non ha ancora abbandonato l’idea di prendere Botman.