Florenzi-Milan: c’è la decisione sul futuro del rossonero

Arrivaìto in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, Alessandro Florenzi sembra aver convinto tutti gli addetti ai lavori a Milanello.

Il terzino campione d’Europa con la Nazionale, è risucito a diventare un punto di riferimento nello spogliatorio, prima che in campo.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, quindi, il riscatto del laterale romano sembra davvero ad un passo.

La cifra pattuita che andrà nelle casse dei giallorossi si aggira introno ai 4,5 milioni di €: operazione abordabile considerato il mercato attuale.

Florenzi Milan Serie A

Florenzi nel corso di questa stagione ha totalizzato 26 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League segnando anche un gol.

Utilizzato in diverse zone del campo da Stefano Pioli, l’ex PSG è riuscito a mantenere un rendimento adeguato, nonostante i problemi al ginocchio.

Prolungamento confermato, dunque, per lui: acquisto utile anche in ottica liste UEFA e Serie A per il Diavolo.