Calciomercato Milan, scout rossoneri al match del Galatasaray: il motivo!

Il Milan continua a cercare un difensore in vista della prossima stagione. Dalla Turchia, più precisamente dal giornale “fotomac.com.tr“, rimbalza la notizia secondo cui i rossoneri starebbero visionando attentamente Victor Nelsson.

Nelsson Galatasaray Milan

L’ultima occasione per seguire da vicino il difensore danese è stata la partita di Europa League tra Galatasaray (club proprietario del cartellino) e Barcellona. L’obiettivo numero uno resta Sven Botman, ma il Milan comunque non resta a guardare e punta ad avere l’alternativa in tasca.

Sul giocatore ci sono anche Newcastle e Lille, che potrebbe acquistare Nelsson proprio per sopperire alla partenza di Botman.

Pierfrancesco Vecchiotti