Calciomercato Milan, scelto il regalo scudetto: dal Belgio!

La dirigenza rossonera, impegnata e concentrata sul finale di stagione, ha sempre un occhio rivolto al mercato e, quindi, al futuro.

La strategia di Maldini e Massara, che da alcune stagioni stanno lavorando molto bene al Milan, è quella di scovare e puntare giovani talenti.

Il nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri è quello di Noa Lang, centrocampista offensivo olandese il forza al Club Bruges.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Lang è nel mirino del Milan da diverso tempo.

Milan Lang Calciomercato

“Lang piace perchè è un profilo adatto alla filosofia del club e perchè ha la duttilità giusta per impreziosire la batteria di trequartisti rossoneri: destro naturale ma abile anche con il mancino, può occupare tutte le caselle del trio alle spalle del centravanti, o giocare da esterno nel 4-3-3.”

Lang, cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, venne acquistato dal Feyenoord dove ha debutatto in prima squadra a 19 anni – l’anno dopo è arrivato l’esordio in Champions -. Dopo una stagione in prestito al Twente, passa al Bruges. Con la Nazionale Olandese ha debuttato l’8 ottobre 2021.

Il gioiellino orange è blindato con un contratto fino al 2025: il valore del suo cartellino, però, si aggira intorno ai 25 milioni di euro e, scrive la rosea, il calciatore è affascinato dai metodi di lavoro di Stefano Pioli.