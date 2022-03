Calciomercato Milan, Maldini stregato dal gioiellino del Bologna: i dettagli

Dalla Scozia sono sicuri: Aaron Hickey, terzino sinistro scozzese del Bologna, è diventato un obiettivo del Milan per l’estate.

Secondo il The Scottish Sun, Maldini è rimasto molto colpito dalle prestazioni del classe 2002 e vorrebbe portarlo a Milano per prendere il posto di Ballo-Toure. Diventando quindi la nuova alternativa a Theo Hernandez.

Aaron Hickey of Bologna FC

Hickey è arrivato al Bologna nell’estate del 2020: da allora ha giocato trentanove partite, affermandosi come titolare sulla fascia sinistra. In questa stagione ha realizzato quattro reti e tre assist in ventisette presenze.

Ieri sera ha esordito con la Scozia entrando dalla panchina nella sfida con la Polonia. Sul diciannovenne non c’è solo il Milan, anche altri club europei tra cui l’Aston Villa hanno mostrato interesse per il gioiellino rossoblù.

Simone Borghi