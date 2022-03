Calciomercato Milan, nel mirino due attaccanti di Serie A!

Il Milan inizia a pensare anche al mercato estivo dove i rossoneri dovranno certamente sistemare anche il reparto offensivo.

Come riportato da Tuttosport l’arrivo di un eventuale attaccante dipenderà molto dal futuro di due attaccanti rossoneri.

Infatti, molto dipenderà dal rinnovo di Ibrahimovic e dal riscatto di Messias, dove servono 5,4 milioni di euro.

Berardi, Milan, Calciomercato

Tra i nomi per l’attacco rimane l’idea Belotti, a parametro zero è un’idea che stuzzica parecchio la dirigenza rossonera. Mentre Berardi è il preferito per la fascia destra.

Un altro attaccante, rivela Tuttosport, che piace moltissimo è Jonathan David del Lille, ma il prezzo non è accessibile e la concorrenza delle big inglesi è spietata