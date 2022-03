Calciomercato Milan, nel mirino un giocatore del Napoli per l’attacco!

Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Voetbal24, il Milan avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Napoli Dries Mertens.

Il giocatore, al quale scadrà il contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe non rinnovare con i partenopei e la sua volontà è quella di restare ancora in Italia. In casa Napoli, infatti, sono diversi i giocatori che potrebbero partire a 0.

Mertens

Dal canto loro, i rossoneri osservano la situazione e potrebbero tentare di convincere Mertens nonostante l’affare in chiusura di Origi. La dirigenza pensa al presente e all’obiettivo scudetto, ma lavora già per il futuro e per i giocatori che vestiranno la maglia del Diavolo.