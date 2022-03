Calciomercato Milan, si avvicina Origi: spuntano le prime cifre

Dopo l’incontro avvenuto a casa Milan, poco meno di una settimana fa, tra la società e l’entourage del giocatore, non c’è dubbio che Divock Origi sia un concreto obiettivo di mercato dei rossoneri.

Il belga, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022, pare abbia manifestato l’intenzione di non rinnovare con i Reds, lasciando così la Premier League a parametro zero.

Liverpool Origi calciomercato

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira ci sarebbero dei colloqui in corso per il calciatore e sarebbero anche spuntate le prime cifre:

“Colloqui in corso tra Origi e il Milan come free agent in estate. Previsto un nuovo incontro tra Maldini ei suoi agenti nei prossimi giorni per cercare di raggiungere un accordo. Il Milan è pronto a offrire un contratto di 4 anni con uno stipendio di € 3,5M/anno.