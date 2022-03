Calciomercato Milan, sull’obiettivo rossonero piombano Barcellona e Bayern Monaco!

Il Milan da un po’ di tempo ha messo gli occhi su Noussair Mazroui, giovane giocatore marocchino classe ’97.

Nasce come terzino destro, ma molto duttile, viste le sue capacità di adattarsi anche a sinistra ma, soprattutto, in centrocampo.

Noussair Mazraoui

Il difensore si libererà a zero a giugno dall’Ajax e, come già detto, i rossoneri ci hanno fatto più di un semplice pensierino.

Negli ultimi giorni, però, sembrava aver raggiunto un accordo per firmare con il Barcellona.

Dalla Germania, invece, sono sicuri che su di lui ci sia anche il Bayern Monaco.

Infatti, secondo la Bild, i bavaresi sarebbero molto interessati all’esterno. Diventa difficile, dunque, per il Milan, contrastare due big come il club spagnolo e quello tedesco per accaparrarsi Mazraoui.