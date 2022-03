Calhanoglu avverte il Milan: lo ha detto sullo scudetto!

Hakan Calhanoglu è intervenuto oggi nella conferenza stampa alla vigilia della partita tra la sua Turchia e l’Italia.

Il centrocampista nerazzurro ex Milan si è espresso sulla lotta scudetto, che al momento vede in vantaggio proprio la squadra di Pioli:

“Quando torno in Italia ho bisogno di concentrarmi sulla mia società e sul campionato. Appena tornerò giocheremo contro la Juve, il Milan è in testa alla classifica ma a noi manca una partita: spero che, al rientro, riusciremo ad andare in testa grazie alle vittorie e che alla fine saremo noi a festeggiare“.

A proposito del livello del campionato italiano – elemento di discussione dopo la cocente eliminazione dai Mondiali della Nazionale – il turco ha aggiunto:

“Secondo me, la nazionale italiana e il calcio italiano sono di alto livello. Mi piace come si gioca in Italia, come ci si allena, come si curano l’aspetto tattico e la qualità tecnica. Mi piace il calcio italiano. Io vivo in Italia e so bene cosa provano gli sportivi italiani in questo momento“.