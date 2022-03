Capienza al 100% per gli stadi e green pass: c’è la data

La situazione legata alla pandemia sta lentamente migliorando e questo porterà dei cambiamenti nell’approccio alla vita di tutti i giorni. Lo stesso vale per gli stadi che fino ad oggi avevano una capienza inferiore al massimo.

Milan San Siro capienza

Il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha parlato a Radio Punto Nuovo svelando quali sono le date per una piena ripresa della normalità anche per la Serie A:

Confido che il 24 marzo, per l’impegno della Nazionale, si possa arrivare al 100% della capienza negli stadi. Sarebbe importante dare un segnale ai cittadini e in accordo con il principio della gradualità voluto dal governo: vediamo la luce in fondo al tunnel. Per il green pass terremo conto della distinzione tra luoghi aperti e chiusi.