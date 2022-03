Assurdo Chelsea: l’annuncio fa tremare i tifosi dei Blues!

La guerra tra Russia ed Ucraina sta avendo ripercussioni anche sul mondo dello sport, quello del calcio in particolare. Tra le società più colpite figura certamente il Chelsea: i Blues, da anni sotto la guida di Roman Abramovich, si ritrovano senza il suo proprietario che è stato allontanato dal governo inglese causa un possibile coinvolgimento nella cerchia di oligarchi che affianca e legittima il potere di Vladimir Putin.

Cech Chelsea

A tal proposito, direttamente dagli studi di Sky, è intervenuto Petr Cech. L’ex portiere del Chelsea, oggi consulente tecnico della società londinese, ha mostrato tutte le sue paure circa il futuro prossimo dei Blues:

“Ora come ora viviamo alla giornata, anche perché la situazione non è in mano nostra. Non sappiamo neanche se potremo finire la stagione“.

Pierfrancesco Vecchiotti