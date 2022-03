Chiellini a sorpresa: “Dovrò chiamare Ibrahimovic e decidere con lui”

Giorgio Chiellini perno della nazionale italiane e della Juventus, ha ironizzato sul suo ritiro dal calcio tirando in ballo Zlatan Ibrahimovic.

Chiellini ha rilasciato una lunga intervista al Times, questo il passaggio in cui ha coinvolto l’attaccante del Milan:

“Forse devo chiamare Zlatan e decidere insieme a lui. Potremmo fare un video per Sky in cui li chiedo, cosa vuoi fare? E lui mi risponderebbe, no tu cosa vuoi fare? E allora potremmo decidere insieme sul ritiro”.